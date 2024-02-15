أول رد من ناصر الخليفي بعد إعلان مبابي رحيله عن باريس سان جيرمان

أعلن النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، رحيله عن النادي الباريسي، عقب نهاية الموسم الجاري.

وأبلغ مبابي، ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، بقراره النهائي بشأن استمراره مع النادي الباريسي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد كيليان مبابي، مع باريس سان جيرمان، في يونيو المقبل 2024.

وقال روثين فلامي، الصحفي بقناة RMC، إن رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، أخبرني بوجود خيبة أمل من قرار مبابي.

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وأشار فلامي إلى أن ناصر الخليفي شدد على كونه رجل أعمال، واعتاد بالفعل على فكرة خسارة جزء من استثماره في بعض الصفقات”.

وأشادر ناصر الخليفي بموقف نجم الفريق كيليان مبابي، وأعرب عن تقديره له، لأن اللاعب جاء ليعلن قراره وجها لوجه أمام رئيس باريس.

وأكد روثين فلامي، أن باريس سان جيرمان لن يعاقب مبابي على موقفه بالرحيل بنهاية الموسم الجاري، كما أن الخليفي سعيد بإجمالي استثماراته.