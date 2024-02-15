بالأرقام.. تقييم عمر مرموش بعد تعادل فرانكفورت أمام سانت خيلويزي بـ دوري المؤتمر

أكتفى فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، بالتعادل الإيجابي أمام خيلويزي البلجيكي بهدفين لمثلهما ضمن منافسات ذهاب الدور الإقصائي الأول لدوري المؤتمر الأوروبي.

سجل فريق فرانكفورت، أهدافه عن طريق الجزائري فارس شايبي في الدقيقة 3، ثم في الدقيقة 10 تلقى شايبي تمريرة من عمر مرموش وحولها لتمريرة حاسمة أخرى، سجل منها ساسا كالادجيتش الهدف الثاني لفرانكفورت.

وجاء أهداف الفريق البلجيكي عن طريق ماتياس راسموسين في الدقيقة 31، وفي الدقيقة 62، سجل جوستاف نيلسون.

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وغادر عمر مرموش المباراة في الدقيقة 79 ليحل بديلًا له جونيور دينا إبيمبي.

وبحسب موقع “سوفا سكور” للأرقام والإحصائيات، فإن الدولي المصري عمر مرموش، حصل على تقييم متوسط بواقع 6.5.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: ويليان باتشو- روبين كوخ- أوريليو بوتا- توتا.

خط الوسط: فارس شعيبي- إلياس سخيري- ماريو جوتزه.

خط الهجوم: عمر مرموش- ساسا كالاجديتش-نكونكو.