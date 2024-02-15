الإسماعيلي يستعيد ذاكرة الانتصارات في الدوري المصري على حساب سيراميكا

استعاد فريق الإسماعيلي، ذاكرة الانتصارات في بطولة الدوري المصري الممتاز، على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا.

وحقق الإسماعيلي الفوز على سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهم، اليوم الخميس، في الجولة الثانية عشر من الدوري.

وافتتح نادر فرج، أهداف المباراة لصالح الدراويش في شباك سيراميكا خلال الدقيقة 15، ثم صنع الهدف الثاني الذي أحرزه عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 27.

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وفي الدقيقة 42، أشهر الحكم البطاقة الحمراء لـ أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، بعد تدخل قوي على مدافع الإسماعيلي.

وسجل صديق إيجولا، هدف سيراميكا الوحيد أمام الدراويش في الدقيقة 48 من الشوط الثاني.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الإسماعيلي، إلى 11 نقطة في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري، فيما يتواجد سيراميكا في المركز التاسع برصيد 14 نقطة .