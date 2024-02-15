عبر كورة 365.. الطب النفسي يحلل تصريحات ناصر ماهر عن الاهلي والزمالك

“لا تعطي لنفسك الحق في تقييم تجربتك الجديدة قبل أن تخوضها ولا تذم ماضيك متجاهلًا مدحك له”.. الطب النفسي يحلل حديث ناصر ماهر بين الاهلي والزمالك.

آثارت تصريحات ناصر ماهر، لاعب الزمالك المنضم حديثًا من صفوف فيوتشر، والتي أدلى بها ضد الاهلي، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان ناصر ماهر، لاعبًا في صفوف الاهلي، قبل أن يرحل إلى فيوتشر، ثم ينضم لـ الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية المنقضية.

وخرج لاعب القلعة البيضاء، في تصريحات لأول مرة عقب انضمامه للفريق، والتي تحدث فيها عن كونه في نادٍ يمتلك أساطير، بينما المارد الأحمر لديه نجوم.

وأكد ماهر في تصريحاته أنه يميل إلى الزمالك في الأساس وأنه أكبر الأندية في أفريقيا، على عكس حديثه في وقت سابق عن الاهلي.

واتجه “كورة 365″، إلى تحليل التصريحات التي أدلى بها ناصر ماهر، عن قطبي الكرة المصرية، وذلك من خلال الحديث مع الدكتورة رشا سلامة، أخصائية إرشاد نفسي وأسري.

وقالت رشا سلامة في تصريحاتها لـ “كورة 365”:”شخصية اللاعب تتسم بأنه “متهور”، وما فعله غير صحيح، ويرى بأنه لم يحصل على التقدير الفني من الاهلي، وهو ما ترك داخله وجعله شخص سلبي تجاه فريقه السابق”.

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وتابعت:” عندما خاض تجربته مع سموحة وكان أفضل صانع ألعاب، كانت لديه توقعات وجهز نفسه بأنه سيأخذ وضعه في القلعة الحمراء عقب عودته، وهو لم يحدث، لذلك خلق لديه حالة من عدم الرضا”.

وأكدت أخصائية الإرشاد النفسي:” قيمة الاهلي لدى ناصر ماهر، لم تكن لها وزنها مقابل قيمة أهمية تقديره كلاعب، فهو يحب أن يجد وضعه”.

وأضافت:”اللاعب بحسب تصريحاته لديه ثقة في النفس ولكنها زائدة جعلته يكون “شخص شايف نفسه فوق”، وحديثه عن الفريق الأحمر، لأنه يرغب في إصال إحساس لنفسه بمكانه الجديد، وأنه حصل على التقدير بالانضمام لـ الزمالك”.

واستكملت:”ناصر ماهر، أكد على تهوره بوضع مكانة لنفسه في الزمالك وهو لا يزال لم يحصل عليها، ووقع في الخطأ الذي فعله عند عودته لـ الاهلي من سموحة، وهو أنه رفع سقف توقعاته مع فريقه الجديد، وأنه سيكون نجم كبير وأحد أساطيره”.

وأفادت رشا سلامة، بأن لاعب فيوتشر السابق، متهور لأنه أخطأ خطأين، الأول؛ أنه عندما خرج من مكان تكلم عنه بشكل سلبي ومدح في فريقه الجديد، والثاني؛ أنه تهور في وضع لنفسه مكانة في الزمالك وهو لم يحصل عليها أو وجد أي تقدير.

وواصلت:”حديث ناصر ماهر عن شيكابالا يتساوى مع تصريحاته عن عبد الحفيظ، الاثنين قاموا بتقييمه فنيًا، ولكن ما أدلى به يدل على أنه متهور، وليس لديه رزانه وحكمة وعقلانية”.

وأضافت سلامة:”هو كشخص ليس لديه انضباط هو يحكمه حالته المزاجية، إذا كان سعيد منك يا عنك كلام جيد، وإذا كان حزين سيكون الكلام سيء وهو ما فعله”.

واستطردت أخصائية الإرشاد النفسي:” ناصر ماهر حالته المزاجية تجاه الاهلي سيئة، لذلك قرر أن يذم فيه، رغم أنه ليس في وضعيه تسمح له بتقييم نادي كبير ويقول إنه يمتلك نجوم وليس أساطير”.

ونبهت، بأن حالة الثقة الزائدة عن اللزوم جعلت لاعب الزمالك، يسمح لنفسه أن يتجاوز في حقوق كيانات، ويقيم بل هو من يخضع للتقييم، وهي نقطة سوداء وسلبية في تاريخه كلاعب، كما أن لديه خلط بين مشاعره وبين العمل.

وأردفت رشا سلامة:” ماهر، متهور في ردود أفعاله ويخلط مشاعره بعقله في المواقف والقرارات ويرفع سقف توقعاته دون أن يكون لديه دليل، وغير لامس للأرض هو طائر، ويحتاج أن يضبط نفسه وتصريحاته ويتعلم أنه ينتظر ويكون يمتلك حكمة، وكل ما تحدث به سيأخذ من تركيزه.

وواصلت أخصائية الإرشاد النفسي، حديثها عن تصريحات ناصر ماهر عن الاهلي والزمالك، حيث وصفت اللاعب بأن لده حالة تسمى ” اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع”.

وشرحت سلامة، أن المجتمع المقصود هنا هو الاهلي، وأنه لديه معاداة اتجاهه وتهور في التصرفات وفي الأفعال تجاه النادي، وتكون متواجدة عندما يكون الشخص يرى أنه فوق النقد أو التجاهل.

وأجابت:” اللاعب سيكون رافض لأي شيء يحدث له عكس توقعاته، وناصر يرفض فكرة أنه لم يأخذ وضعه في القلعة الحمراء، من وجهة نظره، وهو ما تسبب في تصريحاته”.

وقالت، إن لاعب القلعة البيضاء، لديه شعور معاداة تجاه مجتمع الاهلي، نظرًا لأنه لم يجد التقدير الذي يتوقعه ويريده بغض النظر عن أنه يستحق أو لا، وبالتالي عندما انضم إلى الزمالك، تصرف بهذه الطريقة.

وترى سلامة، أن اللاعب يمدح في ناديه الجديد من أجل أن يحسن وضعيته فيه، لذلك قام بالذم ضد الفريق الأحمر، وذلك يصب لمنفعته.

وأكدت، أن ناصر ماهر شخص هادئ وغير عصبي أو منفعل، وكان يدلي بالتصريحات بكل هدوء، لأنه يمتلك مبرراته تجاه كل ما قاله، ولن يرى نفسه أخطأ، مادام منفعته ليست مع الاهلي.

واختتمت حديثها:”ماهر قام بمدح جماهير الزمالك وفي إدارة النادي واللاعبين، وتلاعب في حديثه عن الجمهور الأبيض، الذي كان يشعر بالحماس بسببهم، وهو حديث غير منطقي، به تلاعب على العاطفة”.