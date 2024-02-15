الإسماعيلي يعود إلى نغمة الانتصارات بالفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين في الدوري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي من تحقيق الفوز على حساب نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة 12 ببطولة الدوري المصري الممتاز (دوري نايل).

وأحرز هدفي الإسماعيلي في اللقاء، الأول عن طريق نادر فرج في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول، والثاني عن طريق اللاعب عبدالرحمن مجدي في الدقيقة 27 من الشوط ذاته.

وتمكن اللاعب صديق أوجولا من إحراز هدف تقليص الفارق لسيراميكا كيلوباترا، في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع الإسماعيلي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الـ14 بجدول ترتيب المسابقة، فيما توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند 14 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري