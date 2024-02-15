اتحاد اليد يحسم مكان مباراة الأهلي والزمالك.. ردا على اعتراض الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حسم الاتحاد المصري لكرة اليد، موقف مكان مباراة الأهلي الزمالك، المقرر لها في الخامسة مساء غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية لمسابقة دوري المحترفين.

وكان الزمالك تقدم باعتراض رسمي على إقامة مباراة الأهلي على صالة أكتوبر الدولية، مبررا عدم صلاحيتها وتعرض اللاعبين للإصابة عليها.

وقرر الاتحاد إقامة مباراة الأهلي والزمالك على صالة أكتوبر الدولية، بعدما كلف مسؤولو الاتحاد برئاسة محمد الأمين لجنة فنية متخصصة لمعاينة الصالة، وأقرت هذه اللجنة بصلاحيتها.

ويعتبر النادي الأهلي صاحب حق اختيار ملعب مباراة الزمالك، في الدور الأول من المرحلة الثانية.

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