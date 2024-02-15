شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعود إلى الانتصارات بثنائية فى شباك سيراميكا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق الإسماعيلى طريق الانتصارات بالفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى.

افتتح التسجيل للإسماعيلى نادر فرج في الدقيقة 15 قبل أن يضيف عبد الرحمن المجدى الهدف الثانى للدراويش في الدقيقة 27،بينما سجل صديق أجولا هدف سيراميكا الوحيد فى الدقيقة 48.

وحصد الإسماعيلى أول 3 نقاط بعد الخسارة أمام إنبى في الجولة التاسعة من الدورى والتعادل أمام المصري في الجولة الـ11.

وتعرض أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا للطرد في الدقيقة 41 من عمر المباراة بعد تدخل تقنية الـ"var".

تشكيل الإسماعيلي

حارس مرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: محمد نصر ومحمد دسوقي وحاتم سكر وعصام صبحي.

خط الوسط: محمد بيومي ونادر فرج محمد حسن وعمر الساعي.

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي وايرك تراوري.

تشكيل سيراميكا

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - أحمد القندوسي - صديق أوجولا - فيفور اكيم.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

ترتيب سيراميكا والإسماعيلى فى الدورى

بهذه النتيجة يحتل الاسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مواجهتين وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدف.

فيما يحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 14 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في 4 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه 11 هدفاً.