شكرا لقرائتكم خبر عن فوز جنوب أفريقيا والجزائر بذهبية الفرق في بطولة أفريقيا للريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج منتخب جنوب أفريقيا لسيدات الريشة الطائرة بذهبية منافسات الفرق ببطولة أفريقيا المقامة بصالة رقم 4 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 12 وحتى 18 فبراير الجاري. وحصدت سيدات جنوب أفريقيا الذهب بعد ريمونتادا قوية عقب الفوز على أوغندا بنتيجة 3-2.فيما حصل رجال الجزائر على ذهبية الفرق بعد الفوز على منتخب نيجيريا بنتيجة 3-2 أيضا. وبهذه النتيجة، صعد منتخب سيدات جنوب أفريقيا ورجال الجزائر لبطولة العالم القادمة المقرر إقامتها ابريل المقبل بالصين. وكان منتخبنا الوطني قد حصد أمس برونزية فرق الرجال عقب خسارته أمام نظيره الجزائري بصعوبة بنتيجة 3-2. ومن المقرر أن تنطلق غدا الجمعة منافسات الفردي والزوجي بمشاركة 11 دولة وهم: "مصر - الجزائر – نيجيريا – موريشيوس – الكاميرون – سيشيل – غينيا الاستوائية – جنوب أفريقيا – أوغندا – زامبيا – زيمبابوي".

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