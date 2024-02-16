شكرا لقرائتكم خبر عن حكم نهائى أفريقيا: اتمنى التواجد فى القائمة النهائية لحكام كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الحكم الموريتاني دحان بيده، الذى أدار نهائي بطولة أمم أفريقيا أنه يشعر بالسعادة والفخر والاعتزاز لقيامه بتحكيم المباراة النهائية.

وقال بيده فى تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم، إنه بدأ تحكيم المحترفين من عام 2015، وحصل على الشارة الدولية عام 2018، كاشفا أنه شارك في بطولات قارية ودولية، وأدار 5 مباريات بالبطولة، والتى كانت تمثل مسئولية وجب عليه أن يؤديها على أكمل وجه.

وأضاف دحان بيده أن احمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني يدعمه ويشجعه دائمًا، متمنيا أن يتواجد فى القائمة النهائية لحكام كأس العالم.