موعد مباراة الاهلى ضد شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الفريق الكروي بالنادي الاهلي ضد نظيره شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره شباب بلوزداد مساء اليوم الجمعة الموافق 16 فبراير الجاري، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الاهلي ضد شباب بلوزداد

سيلاقي فريق الاهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم الجمعة، على ملعب «5 جويليه» بالجزائر.

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وستنطلق مباراة الاهلي ضد شباب بلوزداد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر، التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الاهلي وشباب بلوزداد

ستنقل مباراة الاهلي وشباب بلوزداد عبر قناة beIN Sports HD 6.

وأسند كاف إدارة اللقاء لطاقم تحكيم رواندي بقيادة الحكم صامويل أويكوندا، ويعاونه المساعد الأول، موتوييمانا من رواندا، والمساعد الثاني، موجابا رواندا.

ويتصدر فريق الاهلي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، يأتي شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وكانت مباراة الجولة الثالثة بين الاهلي وشباب بلوزداد الجزائري قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.