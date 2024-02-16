أحمد حجازي: نتيجة التعادل إيجابية للفريق.. والوضع سيختلف في مباراة الإياب بجدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد النجم المصري أحمد حجازي مدافع فريق جدة السعودي، على قدرة فريقه، على حسم مباراة العودة أمام فريق نافباخور الأوزبكي، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

وحسم التعادل السلبي مواجهة اتحاد جدة أمام نافباخور الأوزبكي في مباراة ذهاب دور ال 16 بالبطولة، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم في أوزبكستان.

وقال حجازي في تصريحات عقب نهاية المباراة: "وفقا للظروف التي واجهت الفريق في المباراة، فإن نتيجة التعادل تعد نتيجة إيجابية للفريق".

وأضاف: "كان بإمكاننا الفوز خلال المباراة، والوضع سيختلف بشكل كبير في مباراة الإياب بجدة بسبب الأجواء والملعب".

ويقام لقاء العودة بين اتحاد جدة ونافباخور الأوزبكي في مباراة دور ال 16 ببطولة أمم آسيا، يوم الخميس المقبل في جدة.