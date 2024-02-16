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سفير مصر بالجزائر يؤازر النادي الأهلي في المران الختامي قبل مباراة شباب بلوزداد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

حرص السفير المصري في الجزائر مختار وريدة، على حضور مران الأهلي الختامي الذي أقيم اليوم على استاد 5 جويلية بالجزائر، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره شباب بلوزداد الجزائري غداً، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

واستقبل محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في الجزائر، وبرفقته عضو مجلس إدارة النادي الأهلي طارق قنديل، السفير المصري فور وصوله لمساندة الفريق في التدريب اليوم قبل المباراة، والاطمئنان على كافة الأمور الخاصة ببعثة الأهلي وتلبية جميع احتياجاتها.

ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط من ثلاث مباريات، فيما يتواجد فريق شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 4 نقاط من نفس عدد المباريات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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