طاقم تحكيم رواندي لإدارة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مهمة إدارة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا، إلى طاقم تحكيم روندي بقيادة الحكم الدولي الرواندي صامويل أويكوندا، ويعاونه مواطنيه موتوييمانا حكم مساعد أول، وموجوبا كحكم مساعد ثاني.

ومن المقرر إقامة المباراة غداً، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد 5 جويلية بالجزائر، في إطار منافسات الجولة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

وأدار الحكم الرواندي مباراتين خلال بطولة أمم أفريقيا الماضية 2023 بكوت ديفوار، الأولى كانت بين غينيا الاستوائية وغينيا بيساو والثانية بين ناميبيا ومالي.

وسبق لأويكوندا إدارة مباراة الزمالك والمريخ السوداني، في دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية 2023، وانتهى اللقاء وقتها بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف لصالح نادي الزمالك.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط من ثلاث مباريات، فيما يتواجد فريق شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 4 نقاط من نفس عدد المباريات.