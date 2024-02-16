"الأهلي في أفريقيا وقمة اليد".. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يشهد اليوم الجمعة 16 فبراير 2024، عدة مباريات في البطولات المختلفة، ومن أبرز هذه المباريات لقاء الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى مباراة الأهلي والزمالك في قمة اليد، المقرر لها في الخامسة مساءً.

ونرصد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أفريقيا:

شباب بلوزداد - الأهلي، الساعة 9:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 6

الدوري الإسباني:

فياريال - خيتافي، الساعة 10:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 3

الدوري السعودي:

ضمك - الشباب، الساعة 4:00 مساءً، على قناة SSC Sports 1

الأخدود - أهلي جدة، الساعة 7:00 مساءً، على قناة SSC Sports 1

الوحدة - الطائي، الساعة 7:00 مساءً، على قناة SSC Extra 1

الدوري الإيطالي:

تورينو - ليتشي، الساعة 8:00 مساءً، عبر تطبيق "Satrz Play"

إنتر ميلان - ساليرنيتانا، الساعة 10:00 مساءً، عبر تطبيق "Satrz Play"

الدوري الألماني:

كولن - فيردر بريمن، الساعة 9:30 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 5

الدوري الفرنسي:

ليون - نيس، الساعة 10:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 4

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