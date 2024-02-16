منهم قناة مجانية.. تعرف على موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

يخوض الأهلي مواجهة صعبة ومرتقبة ضد فريق شباب بلوزداد الجزائري، غدا الجمعة، والمؤجلة من الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد على استاد 5 جويلية، في تمام الساعة التاسعة مساء غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وستنقل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري على قناتيّ "بي إن سبورتس 6"، والقناة الأرضية الجزائرية مجانا.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى، مصطفى شوبير

خط الدفاع، محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، علي معلول

خط الوسط، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السيولة

خط الهجوم، كريم فؤاد، حسين الشحات، محمود كهربا.