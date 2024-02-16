شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك: الونش سيخوض المرحلة الأولى من التأهيل لـ3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نجاح العملية الجراحية التي أجراها محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق، في ألمانيا، مشددا على أن اللاعب بحالة جيدة.

وقال أسامة في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر المذاع على قناة الزمالك: " الطبيب الألماني فضل عمل إعادة تأهيل للرباط الصليبي للاعب، الونش يعود للقاهرة غدًا لبدء مرحلة التأهيل الأولى والتى سوف تستمر لمدة ثلاثة أسابيع".

وعن إصابة عبدالشافي، قال: " سيتم فحص اللاعب غدًا للوقوقف على طبيعة إصابته".