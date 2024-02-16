شكرا لقرائتكم خبر عن ختام منافسات دور الـ 16 ببطولة هيوستن للاسكواش بأمريكا بمشاركة 3 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تختتم فجر اليوم الجمعة، منافسات دور الـ 16 ببطولة هيوستن لرجال الاسكواش، والتي تستضيفها ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 13 إلى 18 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألاف دولار.

وشهدت البطولة مشاركة مصرية واسعة بواقع 8 لاعبين، وهم: علي فرج، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، مصطفى عسل، مازن هشام، يحيى النوساني، علي أبو العنين، وكريم الحمامي.

وكان الرباعي المصري، علي فرج، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد وعلي أبو العنين، قد تأهلوا إلى الدور ربع النهائي خلال منافسات اليوم الأول.

وتأتى مباريات المصريين في ختام دور الـ 16 كالتالي:

مصطفى عسل والكولومبي جوان فارجاز

مازن هشام وكريم الحمامي

ويحمل البطل المصري مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالمياً لرجال الاسكواش، لقب بطولة هيوستن عن نسخة العام الماضي، وذلك بعدما تغلب في المباراة النهائية بنتيجة 3-0، على الإنجليزي محمد الشوربجي.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر فبراير الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال، للأسبوع الـ 37 على التوالي ورقم 195 فى تاريخه، كما حافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج، على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ24 على التوالي والـ 234 في تاريخها.