كولر يستقرعلى تشكيل الأهلي أمام شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة الليلة أمام شباب بلوزداد الجزائري وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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ويواجه الأهلي فريق شباب بلوزداد الجزائري على إستاد 5 يوليو وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعة لبطولة دوري الأبطال ، والمقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر.

ومن المقرر أن يعتمد كولر على التشكيل الأتي ..

في مركز حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

في خط الوسط: مروان عطية. اليو ديانج، إمام عاشور.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، أنتوني موديست، حسين الشحات.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد5 نقاط يليه فريق يانج أفريكانز في المركز الثاني بنفس الرصيد ، فيما يتواجد شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 4 نقاط متساويًا مع ميدياما الغاني .