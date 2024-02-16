تورام ومارتينيز يقودان تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام ساليرنيتانا بالدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان مواجهة سهلة أمام نظيره ساليرنيتانا في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الجمعة على استاد سان سيرو وذلك ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

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في حراسة المرمى: يان سومر.

في خط الدفاع : أليساندرو باستوني-فرانشيسكو أتشيربي-بنيامين بافارد.

في خط الوسط : هاكن كالهانجولو-هنريك ميختيريان- ديماركو- ماتيو دارميان-نيكولو باريلا.

في خط الهجوم : ماركوس تورام- لاوتارو مارتينيز.

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه يوفنتوس ، فيما يأتي ساليرنيتانا فيي المركز العشرين والأخير برصيد 13 نقطة.