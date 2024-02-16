مازن هشام يصعد لربع نهائي بطولة هيوستن المفتوحة للإسكواش

ياسر رشاد - القاهرة - نجح مازن هشام لاعب وادي دجلة ، في التأهل للدور ربع النهائي لبطولة هيوستن للإسكواش، بعد تغلبه على اللاعب كريم الحمامي - المصنف الـ40 عالميًا- بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-6) (11-3) (11-2).

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ومن المقرر أن يواجه المصنف السابع عالميًا مواطنه مصطفى عسل - المصنف الـ4 عالميًا في دور ربع النهائي.



يأتي ذلك استمرارًا لمسيرة انتصارات أبطال الإسكواش في مختلف البطولات المحلية والقارية والدولية، تتويجًا لجهود الإدارة في اكتشاف المواهب، وتطوير مستواها بالاستعانة بأفضل المدربين، ودعم مشاركتهم في المنافسات العالمية.

ويذكر أن منافسات بطولة هيوستن للاسكواش هي إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش للرجال، والتي تستضيفها ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 13 إلى 18 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألاف دولار.