شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة الأهلى وشباب بلوزداد اليوم فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة بالنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر مساء اليوم الجمعة لمواجهة شباب بلوزداد فى دور المجموعات بدورى الأبطال.

وسبق وتعادل الأهلى سلبياً مع شباب بلوزداد فى المباراة التى جمعتهما 8 ديسمبر الماضى باستاد برج العرب فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وعكف السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، على مشاهدة مباريات شباب بلوزداد الجزائرى، سواء فى الدورى أو دورى أبطال أفريقيا، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف بطل الجزائر قبل ملاقاته فى الجولة المقبلة من دور المجموعات عقب فترة توقف المسابقات المحلية بسبب كأس الأمم الأفريقية.

وتوج الأهلى ببطولة كأس السوبر المصرى للأبطال، والتى أقيمت مؤخراً فى دولة الإمارات وتوج الأهلى بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة النهائية.

موعد مباراة الأهلى أمام شباب بلوزداد الجزائرى بدورى الأبطال

ويلعب الأهلى أول مباراة مع شباب بلوزداد الجزائرى فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، والمؤجلة من الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.



مجموعة الأهلى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا مجموعة الأهلى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا ويقع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة من عمر دورى أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى. مشوار الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا مشوار الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائرى سلبياً فى القاهرة. الأهلى أكثر الأندية تحقيقا للبطولة الأهلى أكثر الأندية تحقيقا للبطولة ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية. ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي. نتائج الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري نتائج الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري

لعب الأهلي مع شباب بلوزداد 3 مباريات اثنان منها في دوري المجموعات من نسخة البطولة عام 2001، فاز الأهلي بالقاهرة 1- صفر، أحرزه حسام غالي، وفي الجزائر كرر الأهلي فوزه 1- صفر، أحرزه إبراهيم سعيد، وفى المباراة الثالثة والأخيرة بالنسخة الحالية تعادل الفريقان سلبياً بالقاهرة.





القناة الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.