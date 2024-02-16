شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية للاعبى الأهلى قبل مواجهة شباب بلوزداد بالجزائر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى محاضرة فنية للاعبين في السادسة والربع مساء اليوم، قبل التحرك إلى استاد 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية لمواجهة شباب بلوزداد في المباراة التي تقام في التاسعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتشهد المحاضرة التأكيد على كل الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة والتكليفات المحددة للاعبين وفقا لخطة اللعب ونقاط القوة والضعف في الفريق المنافس.

ووصلت بعثة الأهلي للجزائر مساء أمس الأول الأربعاء، وخاض الفريق مراناً وحيداً بالجزائر استعداداً لمواجهة الليلة المرتقبة ، واستعد المارد الأحمر للمباراة من خلال أكثر من مرحلة أبرزها المعسكر الخارجي بالإمارات الذي غاب عنه اللاعبين الدوليين وخاض الأهلي خلاله وديتين أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي إنتهتا بالخسارة في الأولى (1-2) والتعادل في الثانية (1-1) ، كما خاض الأهلي مباراة ودية أمام سموحة بالقاهرة فاز فيها الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي طوال الفترة الماضية على تجهيز لاعبيه معنوياً وفنياً وذهنياً لمواجهة الليلة التي ستكون هامة في مشوار الأحمر بدور المجموعات حيث يرغب الفريق في حصد النقاط الثلاثة من أجل قطع خطوة كبيرة نحو التأهل للدور التالي واستكمال مشوار الحفاظ على لقب البطولة القارية.