شكرا لقرائتكم خبر عن قراءة فى نتائج الجولة 12 للدورى المصرى.. إنبى يتصدر والتعادل يحسم 4 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباريات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز دورى Nile عقب خوض 8 مباريات، حيث قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك لموعد آخر بسبب خوض الفريق الأحمر منافسات دورى أبطال أفريقيا والفريق الأبيض منافسات الكونفدرالية الأفريقية.

التعادل يحسم 4 مباريات

شهدت 4 مباريات بالجولة الـ12 التعادل سلبيا وإيجابيا، ويأتى فى مقدمة الفرق المتعادلة بيراميدز وزد بالتعادل سلبيا بينما مواجهة سموحة والبنك الأهلى بالتعادل 1/1 والجونة ضد المصرى 2/2 وفى الختام الاتحاد السكندرى مع طلائع الجيش 2/2.

الإسماعيلى وبلدية المحلة يستعيدون نغمة الانتصارات

عاد فريقى بلدية المحلة والإسماعيلى إلى الانتصارات مرة أخرى، حيث فاز الفريق الملكى على نظيره مودرن فيوتشر بهدف نظيف، بينما حقق الإسماعيلى الفوز على سيراميكا بنتيجة 2/1 وتحسين وضع الفريق بجدول ترتيب المسابقة.

إنبى يتصدر جدول ترتيب المسابقة

تصدر فريق إنبى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 22 نقطة عقب الفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف.