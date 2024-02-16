شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى أولى جولات دور الـ8 لتصنيف دورى سيدات الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، الجمعة، الجولة الأولى من دور الـ8 للتصنيف بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2024 / 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر التى تستضيف المنافسة على مدار يومين.

وتشهد منافسات الجولة الأولى لقاءات بين كل من: الصيد مع سموحة وسبورتنج مع الشمس والزمالك مع وادى دجلة والأهلى مع الزهور .

فيما تقام الجولة الثانية غدا السبت بلقاءات بين كل من، الشمس مع سبورتنج وسموحة مع الصيد والزهور مع الأهلى ووادى دجلة مع الزمالك.

والفرق الأربعة الفائزة من مجموع اللقائين فى كل مجمعة تصنف فى المستوى الأول والفرق الخاسرة ضمن المستوى الثانى، على أن يقام يوم الخميس 15 فبراير قرعة لتحديد أطراف الدور المقبل " البلاى أوف".