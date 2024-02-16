"ليس لتحليل اللقاء".. حسام حسن يحضر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان مرسل للصحفيين، حضور حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر موسم 2022-2023.

وأشار الاتحاد إلى أن حسام حسن يحضر مع مساعديه المباراة من المدرجات للمتابعة وليس لتحليل اللقاء لإحدى القنوات السعودية كما يتردد.

ويقام نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، يوم 8 مارس المقبل، على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض.

يذكر أن الاتحاد المصري أعلن تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، وإبراهيم حسن مديرا للمنتخب، ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من الآتي:

طارق سليمان، مدرب عام

محمد عبد الواحد، مدرب

سعفان الصغير، مدرب حراس .

البرازيلي مانويل باريونوفو، مدرب أحمال

وليد بدر، مدير إداري

استمرار الجهاز الطبي والإداري

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