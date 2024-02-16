سيد عبد الحفيظ: "لو تكرر الزمن كنت سأتخذ نفس الموقف تجاه عبدالله السعيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، تحديد سياسات النادي أسلوب تعامل مدير الكرة في المواقف المختلفة، مشيرا إلى أنه لم يندم على موقفه تجاه عبدالله السعيد.

وقال عبد الحفيظ خلال تصريحات تلفزيونية: "خالد الغندور كان أكبر مني بحوالي 5 أو 6 سنوات، وعلى الرغم من وجود اختلافات في وجهات النظر وتحليل الأمور بيننا، إلا أنه لم يتجاوز، واحترمه حتى لو كنت متحفظا على نظرته".

وأضاف: "عندما قلت للسعيد "شوف مصلحتك" كنت أتعامل بالموقف ليس بالحسابات الشخصية وأتمنى له التوفيق، فهو لعب للنادي الأهلي وحصل على بطولات، لكن لو تكرر الزمن والموقف كنت سأتخذ نفس القرار، لأنه كان عن قناعة".

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