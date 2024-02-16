الساعات الأخيرة في معسكر الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يواجه الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لخوض اللقاء، مساء أمس الخميس، وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين، للتأكيد على الجوانب الفنية الخاصة باللقاء.

ويغيب عن صفوف الأهلي 11 لاعبا وهم، محمد الشناوي، أحمد نبيل "كوكا"، محمود متولي، محمد الضاوي كريستو، أحمد عبدالقادر، وسام أبو علي، خالد عبدالفتاح، أليو ديانج، بيرسي تاو، عمر كمال عبدالواحد، محمود الزنفلي.

وحدد الجهاز الفني للفريق برنامج اليوم الأخير، قبل الانتقال إلى ملعب المباراة، وأدى اللاعبون مرانا خفيفا لم تزد مدته عن 40 دقيقة، عقب تناول وجبة الإفطار.

وأشار مصدر لـ"الخليج 365" إلى أن الفريق يتناول وجبة الغداء في الثانية ظهرا، ثم يعقد مارسيل كولر محاضرة في السادسة والربع من مساء اليوم، يعلن فيها تشكيل الفريق ويراجع الخطة، قبل التحرك إلى الملعب في السابعة إلا الربع مساءً.

وحرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على التواصل مع بعثة الأهلي أكثر من مرة، خاصة محمد الجارحي عضو المجلس وخالد بيبو مدير الكرة.

واستقر كولر على تشكيل الأهلي بالكامل عدا اللاعب الثالث في خط الوسط مع إمام عاشور ومروان عطية، كما أن عمرو السولية لاعب الفريق تعرض لإجهاد خفيف في عضلة السمانة وحتى الساعات الأخيرة لم يحسم موقفه، على الرغم من مشاركته في المران الأخير.

ويميل كولر إلى الدفع بمحمد مجدي "أفشه"، بدلا من السولية، فيما يرى معاونيه أن أكرم توفيق أفضل لقدراته الدفاعية.

اقرأ أيضًا:

"ليس لتحليل اللقاء".. حسام حسن يحضر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي الكأس

"اكتشف أنه زمالكاوي".. عدلي القيعي ينتقد ناصر ماهر بعد تصريحاته

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد نهاية الجولة