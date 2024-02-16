لاعب الزمالك يبدأ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتخلص من الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

بدأ أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، على هامش مران الفريق الجماعي اليوم الجمعة، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقبلة بالدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وخضع أحمد حمدي للتدريبات التأهيلية والعلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، في ظل تعرض اللاعب للإصابة بشد في العضلة الضامة، خلال مباراة الفريق الودية أمام فريق الشباب بالنادي مواليد 2005.

وخاض لاعبو الزمالك تقسيمة فنية خلال مران الفريق اليوم، لتنفيذ بعض الجوانب الفنية التي تم التدرب عليها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره الإسماعيلي، يوم 19 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ13 بالدوري المصري الممتاز "دوري نايل".