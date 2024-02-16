تعرف على مواعيد مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى المصرى

البنك الاهلى & زد اف سى ..4 عصرا على استاد القاهرة الدولى

بيراميدز & الاتحاد السكندري ..7 مساء على استاد الدفاع الجوى

الاثنين 19 فبراير

مودرن فيوتشر & المقاولون..4 عصرا استاد السلام

الاسماعيلى& الزمالك..7 مساء استاد الإسماعيلية

الثلاثاء 20 فبراير

سيراميكا & الجونة..4 عصراً على استاد القاهرة

الداخلية & فاركو.. 7 مساء على استاد الكلية الحربية

المصري البورسعيدى& بلدية المحلة.. 7 مساء على استاد برج العرب

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقه ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وشهدت مباريات الجولة 12 من عمر مسابقة دوري Nile، إقامة 7 مباريات فقط، حيث تم تأجيل مباراتين، بسبب المشاركة في البطولات الأفريقية، سواء دوري أبطال أفريقيا أو كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وشهدت الجولة 12، 3 انتصارات فقط، بفوز إنبي على المقاولون العرب بهدف نظيف ليتصدر جدول الدوري، بينما فاز بلدية المحلة على مودرن فيوتشر بهدف نظيف، كما فاز الإسماعيلي على سيراميكا بهدفين مقابل هدف.

فيما حسمت نتيجة التعادل سواء السلبي أو الإيجابي، نتيجة 4 مباريات ضمن الجولة 12، حيث تعادل المصري مع الجونة 2-2، وتعادل مع البنك الأهلي 1-1، وتعادل الاتحاد السكندري مع طلائع الجيش 2-2، وأخيراً تعادل زد مع بيراميدز سلبياً بدون أهداف.

وشهدت الجولة 12 تسجيل 15 هدفاً، وتم تأجيل مباراة الأهلي مع الداخلية بسبب انشغال الأحمر بخوض مباراة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا أمام شباب بلوزداد الجزائري، وتأجيل لقاء الزمالك مع فاركو، لانشغال الأبيض بمواجهة أبو سليم الليبي بالكونفدرالية.