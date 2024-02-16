مصر تحصد ميدالية ذهبية ثالثة في ختام بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى البارالمبي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق المنتخب الوطني لألعاب القوى البارالمبي ميدالية ذهبية، في ختام بطولة فزاع الدولية، المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحصد محمد محمد كمال الميدالية الذهبية في سباق رمي القرص، في الفئة الطبية F37 محققًا رقم 51.19 م وهو رقم شخصي جديد له.

وجاء اللاعب مصطفى فتح الله في المركز الرابع في مسابقة 100 م فئة T37 محققا رقم 11.88 ثانية وهو رقم شخصي جديد للاعب.

وبذلك ترفع مصر رصيدها عند 5 ميداليات بواقع 3 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية وأخرى برونزية.

وحصل كريم عبد التواب على الميدالية الذهبية في سباق الـ 100 متر فئة T44 بتحقيق زمن 11.76 ث وهو رقم شخصي جديد له، كما حقق اللاعب عبد الرحمن شبيب الميدالية الذهبية في مسابقة الوثب الطويل فئه F46 محققا رقما 6.98 وهو رقم شخصي جديد له أيضًا.

وحقق اللاعب جمعة محمد عبدالحميد الميدالية الفضية في سباق رمي القرص فئة F56 محققا رقما 38.32 محققا بذلك رقمًا شخصيًا جديدًا، كما حصل اللاعب كريم محمود عبدالتواب على الميدالية البرونزية في سباق 200 متر عدو في الفئة الطبية T44، بتحقيق زمن قدره 23.63 ث، وهو رقم شخصي جديد له.

ويرأس البعثة في الإمارات إيهاب حسنين عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية.

وتضم قائمة منتخب مصر لألعاب القوى البارالمبي في بطولة فزاع الدولية كلًا من:

كريم محمود عبدالتواب - محمد كمال رمضان - إبراهيم بدر محمد - مصطفى فتح الله علي - جمعة محمد عبدالحميد - عبدالرحمن يوسف شبيب - شيماء سامي جابر - مها شعبان أبو سالم.

الجهاز الفني والإداري: محمد عيسى رئيس جهاز ألعاب القوى - أحمد نصر المراجي مدرب مسابقات الوثب والعدو - أحمد خيري ضاحي مدرب مسابقات الرمي - محمود رمضان العطار إداري.

جدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.