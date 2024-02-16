شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الذكرى العاشرة لرحيل العربى نجم الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة الذكرى العاشرة على رحيل نجم الإسماعيلى ومنتخب مصر سيد عبد المنعم محمد الشهير بـ"العربى" مكتسح الملعب، فقصته ليست مجرد حياة للضلع الثالث لمثلث الرعب الدراويشى، الذى كان يضم معه الساحر رضا والكونت دى شحتة بل هى حكاية يعرفها الجميع داخل الإسماعيلية لأنه ولد قبل مولد جوهرة الكرة العالمية البرازيلى بيليه بيوم واحد، وذلك يوم 22 أكتوبر 1940

ولعب "العربى" مع الإسماعيلى لأكثر من 11 عامًا خلال مسابقات الدورى العام وكأس مصر ودورى الدرجة الأولى "الهبوط" وجاءت أهدافه مع الفريق فى البطولات المحلية الشهيرة على النحو التالى ..

9 أهداف بمسابقة الدورى العام ..

14 مارس 58 سجل هدفًا فى مرمى المنصورة عندما فاز الإسماعيلى بـ 3 / صفر بالإسماعيلية

24 مارس 63 سجل هدفًا فى مرمى دمنهور عندما فاز الإسماعيلى بـ 4 / صفر بالإسماعيلية

31 يناير 64 سجل هدفًا فى مرمى الطيران عندما فاز الإسماعيلى بـ 3 / 1 بالإسماعيلية

7 أبريل 64 سجل هدفًا فى مرمى بنى سويف عندما فاز الإسماعيلى بـ 1 / صفر بالإسماعيلية

10 يناير 64 سجل هدفًا فى مرمى المصرى عندما فاز الإسماعيلى بـ 3 / صفر ببورسعيد

8 مايو 64 سجل هدفًا فى مرمى دمياط عندما فاز الإسماعيلى بـ 5 / صفر بالإسماعيلية

23 أكتوبر 65 سجل هدفًا فى مرمى الطيران عندما فاز الإسماعيلى بـ 4 / 2 بالقاهرة

19 نوفمبر 65 سجل هدفًا فى مرمى المصرى عندما فاز الإسماعيلى بـ 2 / صفر بالإسماعيلية

12فبراير 67 سجل هدفًا فى مرمى الترسانة عندما فاز الإسماعيلى بـ 3 / 2 بالقاهرة

هدفان بمسابقة كأس مصر ..

7 مايو 63 فى مرمى البحيرة عندما فاز الإسماعيلى بـ 3 / 1

3 مارس 67 فى مرمى الشرطة عندما فاز الإسماعيلى بـ 4 / 1