شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجمباز يدعم بطلة مصر والعالم نانسى طمان بعد الإصابة فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز ومجلس الإدارة واللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للجمباز الفنى على دعم نانسى طمان بطلة مصر والعالم بعد تعرضها للإصابة فى منافسات البطولة.

وتعرضت نانسى طمان لاعبة منتخب مصر للجمباز الفنى للإصابة خلال مشاركتها فى تصفيات جهاز حصان القفز بكأس العالم للجمباز الفنى، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 15 حتى 18 فبراير الجارى على مجمع الصالات الدولى باستاد القاهرة، وهى إحدى سلسلة بطولات العالم المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وأثناء تأدية نانسى طمان للحركة المخصصة بجهاز حصان القفز فى كأس العالم تعرضت للإصابة فى يديها وقدمها ليتم نقلها للمستشفى ويتبين إصابتها بشرخ فى أصابع اليد والقدم لتودع البطولة مبكراً.

وتنهى الإصابة على أمل البطلة المصرية فى اللحاق بالمنافسة والتأهل إلى أولمبياد باريس 2024 وعدم لحاقها هذا العالم بأى بطولة مؤهلة لأولمبياد باريس بسبب الإصابة.

يذكر أن نانسى طمان هي المصنفة الأولى أفريقيا وصاحبة ذهبية كأس العالم بالقاهرة عام 2021.

ويشارك فى نسخة هذا العام من البطولة 70 دولة بإجمالى 293 لاعبا ولاعبة كأكبر عدد من الدول في بطولات كأس العالم يمثلهم جميع أبطال العالم العالميين والأولمبيين.

وكان الاتحاد الدولي للجمباز قد منح مصر في وقت سابق شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية 2022 و2023 و2024 مع قطر وألمانيا وأذربيجان.

ويخوض منتخب مصر للجمباز البطولة بقائمة مكونة من

فني آنسات:

نانسي طمان - جنى عبد السلام - جنى محمود - جودي عبد الله - ندى عبد الرحمن.

والجهاز الفني :

كابتن زكريا محي الدين المدير الفني وكابتن عمر حسن

وكابتن رضوي الجوهري

فني رجال:

علي زهران - عمر عصام - عمر العربي - عبد الرحمن عبد الحليم - محمد منتصر عفيفي - أحمد المراغي.

والجهاز الفني للرجال:

الدكتور جمال مطر المدير الفني والخبير الاوكراني يفجيني كوزن وكابتن عرفات محمود وكابتن شريف جودت وكابتن محمد عبد الروؤف وكابتن احمد عبدالرحيم وكابتن مصطفي عمر

وأقيم أمس الخميس، حفل افتتاح البطولة والذي بدأ بعرض للموزع الموسيقي هشام خرما مع مشاركة 300 لاعب ولاعبة من 37 هيئة رياضية من جميع أنحاء الجمهورية فى عرض الافتتاح، ثم عقبه ذلك قسم الحكام وقسم اللاعبين وكلمات للضيوف والدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصرى والأفريقى للجمباز وعضو اللجنة الفنية للاتحاد الدولي، ونال حفل الافتتاح اعجاب جميع الحاضرين.