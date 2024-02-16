شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام بلوزداد.. كريم فؤاد والشحات وكهربا فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يلعب الأهلى مع شباب بلوزداد الجزائرى فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، والمؤجلة من الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

يدخل الأهلي ، مباراة الليلة مُتربعاً على قمة المجموعة بـ5 نقاط يليه يانج أفريكانز في المركز الثاني بنفس الرصيد ثم يأتي شباب بلوزداد ثالثاً بـ4 نقاط وأخيراً ميدياما الغاني بنفس الرصيد.

وتأتي مباراة الليلة بعد توقف طويل بسبب منافسات أمم أفريقيا الأخيرة التي استضافتها وتوّجت بها كوت ديفوار وودعتها مصر من دور الـ16 فيما ودّعتها الجزائر من دور المجموعات.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام شباب بلوزداد الجزائري مكون من :

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، كريم فؤاد ، حسين الشحات

خط الهجوم: كهربا.

أصطحب كولر في رحلة الجزائر لخوض مباراة الليلة ، 22 لاعباً ، هم : مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ، كريم الدبيس ، علي معلول ، أكرم توفيق ، محمد هاني ، رامي ربيعة ،وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ، مروان عطية ، إمام عاشور ، عمرو السولية ،محمد مجدي أفشة" ، كريم نيدفيد ،مصطفي أبوالخير ، حسين الشحات وأنتوني موديست ، كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ، رضا سليم ، ومحمود عبدالمنعم "كهربا".