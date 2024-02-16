أول تعليق من لويس إنريكي بعد قرار مبابي بالرحيل عن باريس سان جيرمان

علق المدرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على قرار المهاجم كيليان مبابي، بالرحيل عن أسوار “البارك دي برانس” نهاية الموسم الجاري.

وقرر كيليان مبابي، الرحيل عن فريق باريس سان جيرمان، نهاية الموسم الجاري، بعد انتهاء عقده في يونيو المقبل.

وقال لويس إنريكي، خلال تصريحات صحفية: “لا توجد لدي أي معلومة حول رحيل مبابي”.

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وأضاف: “حتى يتحدث الطرفان المعنيان علناً، لن أقول أي شيء.. عندما يتحدث الطرفان، سأعطيك رأيي”.

وتابع: “الأجواء اليوم في التدريبات كأي أجواء قبل أي مباراة لا يوجد اي تغيير”.

ويواجه فريق باريس سان جيرمان، نظيره نانت، يوم غد السبت، في الأسبوع الـ22 من الدوري الفرنسي الممتاز “ليج آ”.

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان، جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 50 نقطة.