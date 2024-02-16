كولر يحسم موقف السولية من المشاركة في مباراة الاهلي ضد شباب بلوزداد

حسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، موقف عمرو السولية من المشاركة أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.

ينتظر الاهلي مواجهة قوية أمام شباب بلوزداد مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا بالموسم الحالي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الاهلي ضد شباب بلوزداد، في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الجمعة، على استاد 5 يوليو.

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قبل المباراة المرتقبة، ضربت الإصابات صفوف المارد الأحمر، والتي على إثرها فقد العديد من اللاعبين الأساسين، على رأسهم محمد الشناوي.

وأثار عمرو السولية الشكوك حول مشاركته في هذا اللقاء المرتقب، بعد الأنباء التي تدور في الساعات الماضية، حول إصابته.

وعلم “كورة 365″، أن كولر قرر عدم الدفع بـ عمر السولية في مباراة شباب بلوزداد، بعد معاناته من آلام في عضلة السمانة.

ويفاضل كولر بين ثنائي بديل لـ السولية في هذه المواجهة، وهما محمد مجدي أفشة و أكرم توفيق.

تشكيل الاهلي المتوقع اليوم

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور – مروان عطية – أفشة “أكرم توفيق”.

الهجوم: حسين الشحات – أنتوني موديست – رضا سليم.