مصدر يكشف لـ"الخليج 365" إيقاف الدوري المصري يوم 16 مارس.. لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل اتحاد الكرة المصري لـ"الخليج 365"، قرار الاتحاد بإيقاف الدوري المصري يوم 16 مارس المقبل، قبل يومين من الأجندة الدولية.

وتبدأ فترة التوقف الدولي يوم 18 مارس المقبل وتستمر حتى يوم 26 من نفس الشهر، ويشارك منتخب مصر خلال هذه الفترة في بطولة ودية، مقامة بالإمارات.

وقال المصدر: "قرر الاتحاد المصري إيقاف الدوري يوم 16 مارس من أجل منح حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، يومين قبل الأجندة الدولة".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، عقب توديع بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 من دور الـ16.

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