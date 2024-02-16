دليلك لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والساعات الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يلتقي الأهلي شباب بلوزداد الجزائري، في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، وتقام المباراة على ستاد 5 جويلية، في التاسعة مساء اليوم الجمعة.

ويقدم موقع "الخليج 365" تغطية خاصة لمتابعة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد:

بينها مجانية.. موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة

يخوض النادي الأهلي مباراة ضد شباب بلوزداد الجزائري، مؤجلة من الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

قناة مجانية تعلن إذاعة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

أعلنت القناة الأرضية الجزائرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، إذاعة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، المؤجلة من الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري

اختتم النادي الأهلي استعداداته، اليوم الخميس، لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري، في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

طاقم تحكيم رواندي لإدارة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مهمة إدارة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا، إلى طاقم تحكيم روندي بقيادة الحكم الدولي الرواندي صامويل أويكوندا، ويعاونه مواطنيه موتوييمانا حكم مساعد أول، وموجوبا كحكم مساعد ثاني.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الساعات الأخيرة في معسكر الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري

يواجه الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

رضا سليم: الأهلي اعتاد دائماً على حصد البطولات

أكد رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تركيز جميع اللاعبين، من أجل تحقيق الفوز وتخطي عقبة شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

رامي ربيعة: لا نخشى جمهور شباب بلوزداد وهدفنا حصد الثلاثة نقاط

أكد رامي ربيعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جاهزية جميع لاعبي الفريق لمباراة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

كولر: هدفنا حصد الثلاث نقاط.. ونعلم صعوبة المباراة

أكد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية مواجهة فريقه أمام فريق شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا، مؤكداً على رغبة الأهلي في التتويج باللقب.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

سفير مصر بالجزائر يؤازر النادي الأهلي في المران الختامي قبل مباراة شباب بلوزداد

حرص السفير المصري في الجزائر مختار وريدة، على حضور مران الأهلي الختامي الذي أقيم اليوم على استاد 5 جويلية بالجزائر، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

في حضور وسائل الإعلام.. الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة شباب بلوزداد

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمباراة شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها مساء غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

ياسر إبراهيم: ننتظر جماهير الأهلي في الجزائر.. ونأخذ كل مباراة بشكل منفصل

أكد ياسر إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رغبته القوية في تحقيق الفوز على شباب بلوزداد، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

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