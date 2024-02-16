موعد مباراة كرة اليد بين الأهلى و الزمالك فى بطولة الدورى اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة عندما يلتقي مع نظيره فريق الزمالك في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.

موعد مباراة كرة اليد بين الاهلى و الزمالك في بطولة الدوري اليوم

من المقرر أن تنطلق مباراة كرة اليد بين الاهلى و الزمالك في الخامسة مساء اليوم، وتقام على صالة الشباب والرياضة بمدينة أكتوبر وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين.



المران الأخير للاهلى شهد تركيزا كبيرا من جانب الإسباني ديفيد ديفيز على العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة إلى جانب التدريبات التخصصية المتنوعة للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.



كان الاهلى قد نجح في تحقيق الفوز على فريق طلائع الجيش في المباراة السابقة بنتيجة 33-22 ليواصل العروض القوية التي يقدمها بالبطولة منذ بداية الموسم.