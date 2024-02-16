شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائرى الليلة بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مباراة مرتقبة يخوضها الأهلى اليوم الجمعة ضد شباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

س: كيف استعد الاهلى لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري الليلة ؟

ج:استعد المارد الأحمر للمباراة من خلال أكثر من مرحلة أبرزها المعسكر الخارجي بالإمارات الذي غاب عنه اللاعبين الدوليين وخاض الأهلي خلاله وديتين أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي إنتهتا بالخسارة في الأولى (1-2) والتعادل في الثانية (1-1) ، كما خاض الأهلي مباراة ودية أمام سموحة بالقاهرة فاز فيها الأحمر بهدفين مقابل هدف.

س: ماهى مجموعة الاهلى فى دوري الابطال ؟

ج: يقع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة من منافسات مجموعات دورى أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.

س: ماهو طاقم تحكيم مباراة الأهلي وشباب بلوزداد؟

ج: يُدير مباراة الليلة ، طاقم تحكيم رواندي بقيادة صامويل أويكوندا ومعه الثنائي موتوييمانا وموجابا.



س: ماهو ترتيب مجموعة الاهلى بدوري الابطال ؟ س: ماهو ترتيب مجموعة الاهلى بدوري الابطال ؟

ج: يدخل الأهلي ، مباراة الليلة مُتربعاً على قمة المجموعة بـ5 نقاط يليه يانج أفريكانز في المركز الثاني بنفس الرصيد ثم يأتي شباب بلوزداد ثالثاً بـ4 نقاط وأخيراً ميدياما الغاني بنفس الرصيد.



س: ماهى غيابات الاهلى فى مباراة الليلة ؟ س: ماهى غيابات الاهلى فى مباراة الليلة ؟

ج: يغيب 11 لاعباً عن المباراة ، هم : وسام ابو علي ومحمد الشناوي ومحمود متولي وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وخالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي كريستو وبيرسي تاو ديانج للإصابة، بينما يغيب الثنائي عمر كمال ومحمود الزنفلي بسبب عدم القيد في القائمة الأفريقية.