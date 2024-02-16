شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات تنتظر الأهلى فى فبراير بالدوري ودوري الأبطال الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء المهم، الذى يجمع الأهلى مع شباب بلوزداد الجزائرى فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

سبق تعادل الأهلى سلبياً مع شباب بلوزداد فى المباراة التى جمعتهما 8 ديسمبر الماضى باستاد برج العرب فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وتأتى مباريات الأهلي خلال شهر فبراير المقبل كالتالي:

1_الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري - التاسعة مساء الجمعة 16 فبراير - ملعب 20 أوت "الجولة 4 دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا"

2_الأهلي أمام ميدياما الغاني - السادسة مساء الجمعة 23 فبراير - ملعب بابا يارا - "الجولة 5 دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا"

3_الأهلي أمام بيراميدز - الخامسة مساء الثلاثاء 27 فبراير - استاد القاهرة - "الدوري المصري"

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال أفريقيا برصيد 5 نقاط، بالتساوي مع يانج أفريكانز التنزاني.

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائري سلبياً فى القاهرة.