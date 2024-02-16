شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية فى الإسماعيلى اليوم استعداداً لمواجهة الزمالك بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، استعداداته لمواجهة الزمالك، اليوم الجمعة، حيث قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال، استكمال العمل دون راحة للمواجهة المرتقبة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الزمالك، يوم الاثنين المقبل على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني استكمال عمله دون راحة، عقب الفوز على على سيراميكا بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس، ضمن منافسات الدوري.

وتخوض العناصر التى شاركت بشكل أساسى فى مباراة سيراميكا تدريبات إستشفائية للتخلص من الاجهاد فيما يؤدى البدلاء والمستبعدين مرانا قوياً.

ويجهز إيهاب جلال كلا من أحمد الشيخ القادم من الاتحاد السكندرى في الانتقالات الشتوية والذى غاب عن مباراة سيراميكا لعدم الجاهزية، وهشام محمد القادم من بيراميدز والذى غاب أيضا عن مباراة سيراميكا للإصابة، من أجل الاستعانة بهما أمام الزمالك في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى.

وفى سياق آخر، أكد محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة النادي الاسماعيلي، أن قطاع الناشئين والبراعم يتطور بشكل ملحوظ، مقدما الشكر والتقدير لكافة المدربين والإداريين على تحملهم الظروف الصعبة التي مر بها النادي خلال الأشهر الماضية.

وقال محسن عبد المسيح في تصريحات للموقع الرسمي: "مجلس الإدارة نجح في صرف كافة المستحقات المالية المتأخرة لمدربي ومسؤولي القطاع في سابقة تحدث للمرة الأولى، وهدفنا وضع أسس تضمن تطور النشء بحيث يصبح لاعب محترف يفيد الفريق الأول خلال المستقبل القريب من خلال العمل على تثقيفه بشكل جيد، واستمعنا للطلبات والمقترحات من بعض المدربين والتي سيتم العمل على تلبيتها في الفترة المقبلة".