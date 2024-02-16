بعثة منتخبي الناشئين والناشئات للطائرة تغادر إلى إيطاليا للمشاركة بكأس الأمم الشتوية

ياسر رشاد - القاهرة - تغادر بعثة منتخبي الناشئين والناشئات للكرة الطائرة القاهرة بعد قليل في طريقهما إلى إيطاليا للمشاركة بكأس الأمم الشتوية



ويستعد منتخبا الناشئين و الناشئات المشاركة في كأس الأمم الشتوية بإيطاليا خلال الفترة من 16 و حتى 27 فبراير الجاري.

وكلف مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد برئاسة البعثة في إيطاليا.

وتضم قائمة الناشئين كلًا من: زياد محمد و أحمد عبد البار و مهند محمد ربيع و أحمد يوسف و محمد نصر و حمزة ياسين ومعتز أحمد و مصطفى شريف و زياد محمد و خالد محمود و إبراهيم أحمد و فادي محمود و مروان محمد و الحبيب إبراهيم.

بينما تضم قائمة الناشئات كلًا من: ملك وائل و زينة أحمد و نور حمدي و ريتاج هشام وجميلة محمد و هنا كريم و هدى أحمد و ردينة أحمد و ملك سامح و جودب محمد و سلمى سامح و لوجين أحمد و عالية محمد و رايان محمد شوقب و فريدة أيمن عبد الستار .

و يشارك كلا المنتخبين في هذه البطولة استعدادًا لبطولة العالم شهر يونيو المقبل و التي لم يتم تحديد مكانها حتى الآن.