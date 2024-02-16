دوري أبطال أفريقيا.. غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري(صور)

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل الأهلي أمام شباب بلوزداد بعد قليل، على ملعب الاخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة بدور المجموعات برصيد 5 نقاط بعد الفوز بثلاثية نظيفة على ميدياما الغاني بالقاهرة في الجولة الأولى والتعادل ١/١ في الجولة الثانية أمام يانج أفريكانز في تنزانيا، قبل التعادل مع شباب بلوزداد بدون أهداف في الجولة الثالثة.

موعد مباراة الاهلى وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر.