تشكيل الأهلي الرسمي أمام شباب بلوزداد الجزائري في دوري الابطال

- 1/2
- 2/2
ياسر رشاد - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب 5 جويلية بالجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
تشكيل الأهلى لمباراة شباب بلوزداد في دوري ابطال افريقيا
في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
في خط الدفاع: مح هانى،محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، على معلول.
في خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور.
في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، موديست، حسين الشحات.