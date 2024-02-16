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تشكيل الأهلي الرسمي أمام شباب بلوزداد الجزائري في دوري الابطال

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب 5 جويلية بالجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلى لمباراة شباب بلوزداد في دوري ابطال افريقيا

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع:  مح هانى،محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، على معلول.

في خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، موديست، حسين الشحات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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