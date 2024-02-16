فيرمينو يستعيد ذاكرة التسجيل مع الاهلي السعودي بعد 189 يومًا.. فيديو

استعاد البرازيلي روبرتو فيرمينو نجم الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي السعودي، ذاكرة التهديف، بعد غياب دام 189 يومًا.

ويلاقي فيرمينو رفقة أهلي جدة نظيره الأخدود حاليًا ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي، على ملعب استاد مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.

واستطاع فيرمينو، أن يحرز الهدف الثاني لصالح فريق الاهلي السعودي في الدقيقة 45+3، من ركلة جزاء احتسبها الحكم، ليعود للتهديف بعد غياب دام 189 يومًا.

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وكان فيرمينو، قد افتتح أهدافه مع الراقي في الظهور الأول له، خلال شهر أغسطس الماضي، في الجولة الأولى من الدوري السعودي.

وسجل فيرمينو “هاتريك” في شباك الحزم ليقود فريقه للفوز بنتيجة 3-1، ليصوم بعدها عن التهديف.

ويحتل أهلي جدة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 40 نقطة، بينما يأتي الأخدود في المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة.

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

الدفاع: علي مجرشي، روجر إيبانز، عبد الباسط الهندي، سعد بالعبيد.

الوسط: محمد المجحد، آلان سان مكسيكان، فهد الرشيدي، رياض محرز، جابري فيجا.

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو.