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الأهلي يستعرض قمصان لاعبي الفريق قبل مواجهة شباب بلوزداد (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

استعرضت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر منصة "إكس" تويتر سابقا، قمصان لاعبي الفريق الأول لكرة القدم من داخل غرفة الملابس قبل مواجهة شباب بلوزداد.

ويلاقي نادي الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري، اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، بينما احتل الفريق الجزائري المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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