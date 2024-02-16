أرتيتا يعلق على إمكانية تعاقد الإرسنال مع كيليان مبابي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

علق الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، على إمكانية ضم فريقه للنجم الفرنسي كيليان مبابي خلال الفترة المقبلة، بعد أنباء رحيله عن فريق باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي.

وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي الممتاز: "عندما يكون هناك لاعب بهذه الجودة الفنية الرائعة، لابد أن يدخل الجميع في محادثات من أجل ضمه".

وأضاف: "ولكن ما يجب أن أقوله، هو أن الأمور يبدو أنها تسير بشكل مختلف".

وكان "راديو مونت كارلو" الفرنسي، أعلن في وقت سابق أن النجم الفرنسي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان بالرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

ويحتل فريق أرسنال الإنجليزي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 52 نقطة.