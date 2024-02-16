الكاف يوافق على طلب الأهلي قبل مباراة شباب بلوزداد بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على طلب مسؤولي النادي الأهلي بارتداء شارة سوداء، والوقوف دقيقة حداد على روح نائب رئيس النادي الراحل العامري فاروق.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريق شباب بلوزداد الجزائري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "5 جويلية" بالجزائر، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان مسؤولو النادي الأهلي تقدموا بطلب قبل المباراة، إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من أجل ارتداء الشارات السوداء، والوقوف دقيقة حداد على روح نائب رئيس النادي، خلال مباراة شباب بلوزداد.

وانتقل نائب رئيس الأهلي إلى رحمة الله، يوم 26 يناير الماضي، بعد تعرضه لنزيف داخلي بالمخ، دخل على أثره في غيبوبة منذ 7 نوفمبر الماضي.