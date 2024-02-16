شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أنور يُعلن قائمة طنطا استعدادا لمواجهة القناة بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عمرو أنور المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى طنطا عن قائمة فريقه لمواجهة القناة ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الثانية فى دورى المحترفين المصري.

وشهدت القائمة ضم 20 لاعًبا وجاءت قائمة طنطا لمواجهة القناة كالآتي: مصطفى الكومي، بيدو نصر "حراس مرمي"، الحسينى سمير، محمد حموشة، محمد حسام الشرخة، احمد السيد، فارس طارق، شهاب فتحي، حسون محمد، ابراهيم جمال، محمد السيد، نصر عبدالرازق، اقطاى عبدالله، ممادو رشيد، محمد بوجي، احمد أباظة، عوض التهامي، محمد عبدالكريم عوض، ابراهيم حميدو، اسلام واصل.

يُذكر أن طنطا سيواجه القناة ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الثانية فى دورى المحترفين، وستقام المباراة بينهما على ملعب طنطا غدًا السبت فى تمام الثالثة عصرًا.