شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الأهلى وشباب بلوزداد فى دوري الأبطال قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور النادي الأهلي مباراة الفريق الليلة أمام شباب بلوزداد الجزائري ببطولة أفريقيا، تحت قيادته تحكيمية رواندية بقيادة صامويل أويكوندا ومعه الثنائي موتوييمانا وموجابا.

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم تعادل مع يانج أفريكانز التنزانى بهدف لكل فريق فى الجولة الثانية ثم تعادل سلبياً مع شباب بلوزداد الجزائري فى الجولة الثالثة

فى المقابل تخطى شباب بلوزداد الجزائري عقبة يورانجرس بطل سيراليون في الدور التمهيدى الثانى بالفوز ذهاباً بثلاثة أهداف مقابل هدف، وبنفس النتيجة في مباراة العودة، وحقق بطل الجزائر فوزاً على يانج أفريكانز التنزانى في انطلاقة دور المجموعات بثلاثية دون قبل أن يخسر من ميدياما الغانى بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية ثم تعادل سلبياً مع الاهلى فى الجولة الثالثة.

يدخل الأهلي ، مباراة الليلة مُتربعاً على قمة المجموعة بـ5 نقاط يليه يانج أفريكانز في المركز الثاني بنفس الرصيد ثم يأتي شباب بلوزداد ثالثاً بـ4 نقاط وأخيراً ميدياما الغاني بنفس الرصيد.